Paura nella tarda serata di ieri in un palazzo del centro dí Carbonia, quando alcuni residenti hanno notato del fumo uscire da un locale adibito ad abitazione del piano terra. Ad andare in fiamme un materasso, non si esclude che possa aver preso fuoco per una termocoperta lasciata accesa.

Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di via Roma. Per precauzione i residenti sono stati fatti uscire dal palazzo, dato che il fumo aveva già invaso la tromba delle scale.

Nel frattempo i vigli del fuoco, che dovranno accertare le reali cause dell'incendio, hanno gettato all’esterno, in un piazzale sottostante i materassi ancora in fiamme. Tanto spavento ma nessuno per fortuna è rimasto ferito, compreso l’inquilino dell’appartamento. Solo dopo le 22 i residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.

