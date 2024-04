Va avanti l'operazione sicurezza a Carbonia dopo le segnalazioni circa la pericolosità di alcune strade: il Comune ha infatti installato due dossi dissuasori anche in via Dalmazia, nei pressi della scuola media Don Milani e della vicina scuola materna. Considerata la presenza di istituti scolastici, si tratta di un punto nevralgico del traffico, un tratto in cui talora la velocità dei veicoli era tutt'altro che moderata.

Più che di dossi si tratta in realtà di attraversamenti rialzati. Tipologia simile è stata adottata circa un mese fa anche in via Don Orione con l'installazione di due impianti e, ad opera della precedente Giunta comunale, tre impianti sistemati in via Satta e due nella frazione di Is Gannaus.

Allo studio l'applicazione di altri dissuasori o attraversamenti rialzati in altre strade in cui sono palesi i pericoli per i pedoni.

