Omicidio a Santadi.

Un uomo di 35 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco (probabilmente fucilate) in zona Barrancu Mannu, località di campagna alla periferia del paese, nelle primissime ore di questa mattina.

La vittima è un disoccupato originario di Carbonia e residente a Portoscuso. Immediato l’allarme con l’arrivo del personale del 118, che ha solo potuto constatare il decesso del giovane, a cui hanno sparato al petto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carbonia, intervenuti anche con un elicottero per rintracciare l’assassino, che potrebbe trovarsi ancora in zona. L’area è stata immediatamente isolata per effettuare i primi rilievi tecnici e scientifici e ricostruire la dinamica dei fatti.

(Unioneonline)

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