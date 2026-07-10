Omicidio a Santadi, uomo di 35 anni ucciso a fucilate: è caccia all’assassinoSul posto i carabinieri, anche con un elicottero: il killer potrebbe essere ancora in zona. La vittima è originaria di Carbonia ma residente a Portoscuso
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Omicidio a Santadi.
Un uomo di 35 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco (probabilmente fucilate) in zona Barrancu Mannu, località di campagna alla periferia del paese, nelle primissime ore di questa mattina.
La vittima è un disoccupato originario di Carbonia e residente a Portoscuso. Immediato l’allarme con l’arrivo del personale del 118, che ha solo potuto constatare il decesso del giovane, a cui hanno sparato al petto.
Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Carbonia, intervenuti anche con un elicottero per rintracciare l’assassino, che potrebbe trovarsi ancora in zona. L’area è stata immediatamente isolata per effettuare i primi rilievi tecnici e scientifici e ricostruire la dinamica dei fatti.
(Unioneonline)
Notizia in aggiornamento