Fiamme a Carbonia: il rogo minaccia le abitazioni, arrivano Canadair e SuperPumaDoppio intervento del Corpo Forestale nel Sulcis: allarme anche a Nuxis, in volo due elicotteri
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Doppio intervento del Corpo Forestale nel Sulcis per due incendi divampati nel pomeriggio a Nuxis e Carbonia. Il primo rogo si è sviluppato in località Is Pittaus, nel territorio di Nuxis.
Le operazioni si sono poi concentrate in località Medau Fundale Pionca, nel comune di Carbonia, dove le fiamme hanno raggiunto le aree a ridosso delle abitazioni, configurando un “incendio di interfaccia”.
Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Dos della Stazione forestale di Carbonia. Sul posto è intervenuto un elicottero della base operativa di Iglesias, al quale si è aggiunto un secondo velivolo decollato dalla base di Fenosu, il Canadair, l’elicottero militare e il SuperPuma.
(Unioneonline)