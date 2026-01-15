Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna.

Tra ieri pomeriggio e stamattina ne sono arrivati 65, che si sommano ai 34 delle precedenti 24 ore.

Grande il lavoro delle forze dell’ordine che pattugliano il mare e la costa.

Undici sono stati rintracciati a Capo Teulada. Diciannove, tra i quali una donna e quattro minorenni, a Sant'Antioco. Nella stessa zona la Guardia di finanza ne ha poi intercettati altri 8, mentre i carabinieri sono riusciti a bloccarne cinque a Teulada.

Fiamme gialle impegnate anche questa mattina per un barchino con 15 uomini e una donna a bordo, infine la Capitaneria di porto ha bloccato a Capo Spartivento una seconda piccola imbarcazione su cui viaggiavano sei persone.

La rotta tra l’Algeria e il Sulcis continua a essere battuta con il favore delle condizioni meteo-marine, non caratterizzate da perturbazioni.

Tutti gli stranieri, dopo i rimi accertamenti, saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove i numeri delle presenze continuano a crescere.

(Unioneonline)

