Nuovi sbarchi di migranti sulle coste del Sulcis: arrivati in 65Vari gruppi intercettati a terra e a bordo di piccoli natanti fra Teulada e Sant’Antioco
Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna.
Tra ieri pomeriggio e stamattina ne sono arrivati 65, che si sommano ai 34 delle precedenti 24 ore.
Grande il lavoro delle forze dell’ordine che pattugliano il mare e la costa.
Undici sono stati rintracciati a Capo Teulada. Diciannove, tra i quali una donna e quattro minorenni, a Sant'Antioco. Nella stessa zona la Guardia di finanza ne ha poi intercettati altri 8, mentre i carabinieri sono riusciti a bloccarne cinque a Teulada.
Fiamme gialle impegnate anche questa mattina per un barchino con 15 uomini e una donna a bordo, infine la Capitaneria di porto ha bloccato a Capo Spartivento una seconda piccola imbarcazione su cui viaggiavano sei persone.
La rotta tra l’Algeria e il Sulcis continua a essere battuta con il favore delle condizioni meteo-marine, non caratterizzate da perturbazioni.
Tutti gli stranieri, dopo i rimi accertamenti, saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove i numeri delle presenze continuano a crescere.
(Unioneonline)