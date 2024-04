«Siamo di fronte ad un assalto in piena regola, serve l'aiuto di tutti i Comuni del Sulcis Iglesiente per combatterlo. Da soli possiamo fare ben poco». Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso, suona la carica per bloccare i progetti dopo aver ricevuto la lettera del ministero dell'Ambiente che lo informa sulla procedura in corso per "San Pietro Nord", il parco eolico off shore da 510 megawatt che la società Ninfea vorrebbe installare al largo di Portoscuso.

I sindaci del territorio si mobilitano: «Sosterremo il Comune di Portoscuso nelle sue iniziative - dice Mauro Usai, sindaco di Iglesias - il fatto che questi progetti continuino nei loro iter ovviamente ci preoccupa. Non si tratta di essere contrari alle rinnovabili, ma di capire se questi impianti portano benefici alle nostre comunità. Tutti dobbiamo appoggiare queste istanze».

