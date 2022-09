Il maltempo di questa notte, fra pioggia violenta e grandine, ha provocato disagi e momenti di paura a Carbonia e dintorni.

Una ragazza di 30 anni è stata soccorsa nel cuore della notte dai vigili del fuoco del distaccamento di via Roma dopo essere rimasta bloccata nell'auto finita nel centro di un lago che si è venuto a creare in via Cagliari per una bomba d'acqua che ha fatto salire il livello di circa mezzo metro.

Non è mai stata in pericola di vita, ma la donna temeva che il livello dell'acqua piovana potesse salire e non riusciva più a rimettere in moto la macchina.

La pioggia ha poi provocato allagamento di scantinati e seminterrati a Santa Caterina, via Dalmazia, via Curiel, ha provocato la caduta di alcuni alberi (uno a bordo strada in via Umbria), pesanti infiltrazioni nei palazzi di Cortoghiana. Interventi anche fra Calasetta e Sant'Antioco per il cedimento di lampioni.

La furia del vento ha poi provocato come disagio lo spostamento di tantissimi contenitori della raccolta differenziata che i proprietari hanno trovato in strada anche a centinaia di metri di distanza dalle proprie abitazioni.

© Riproduzione riservata