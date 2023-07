È stato inaugurato a Carbonia il nuovo corso di alta formazione per “Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico ricettive”, a cui partecipano 25 ragazzi in possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma professionale. Il corso si svolge nell’Istituto superiore Beccaria in via Brigata Sassari.

«Gli iscritti avranno l’opportunità imperdibile di partecipare quest’estate dal 15 luglio al tirocinio di 54 giorni a Dublino, in Irlanda, con viaggio vitto e alloggio a carico della Fondazione TAC progetto Erasmus +», ha commentato l’assessora alla Pubblica Istruzione Antonietta Melas. Il progetto, organizzato dalla Fondazione ITS Turismo & Attività Culturali Sardegna e voluto dal Comune di Carbonia, favorisce la formazione di figure professionali nel settore turistico-ricettivo e valorizza il capitale umano locale. Previste sinergie e partnership tra enti locali, istituzioni, associazioni, fondazioni e imprese.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al Turismo Michele Stivaletta: «Si tratta dell’unico corso presente in tutta la provincia del Sud Sardegna e nella stessa provincia di Cagliari: la sede di Carbonia offre quindi un’opportunità unica». La figura professionale formata potrà trovare sbocchi occupazionali come manager in ristoranti, alberghi, agenzie viaggi, agenzie di servizi/consulenza turistica, imprese museali, parchi, imprese che gestiscono organizzazione eventi.

© Riproduzione riservata