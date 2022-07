Nuovi arrivi di migranti sulle coste del Sulcis Iglesiente.

Nel primo pomeriggio di venerdì un gruppo composto da 15 persone è stato intercettato mentre si apprestava a sbarcare nei pressi della località di Coequaddus, nell’isola di Sant’Antioco.

Sul posto è intervenuta la sezione operativa navale della Guardia di Finanza che ha provveduto a scortare i migranti al porto commerciale dell’isola lagunare.

Nel frattempo sono in corso alcune verifiche per eventuali altri sbarchi sulla costa da parte degli agenti della compagnia barracellare di Sant’Antioco e della protezione civile Assosulcis.

Un altro gruppo di cinque migranti è stato intercettato nei pressi della spiaggia di Porto Pino dove è intervenuta la Protezione civile di Sant'Anna Arresi.

E la Guardia National Repubblicana portoghese in forza a Frontex sta effettuando verifiche a mare per intercettare altri barchini diretti verso le coste sulcitane. Non si escludono altri sbarchi nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata