Una bartender sarda tra le finaliste di “Lady Amarena” il concorso nazionale dedicato alla “mixology”, ovvero l’arte della preparazione dei cocktail, che si tiene dal 2015 su iniziativa di Fabbri 1905.

Si tratta di Francesca Aste, 30enne originaria di Carloforte, che ha raggiunto la fase finale del premio grazie al suo Banksy Martini, ispirato a una delle opere più note dell’artista “misterioso”. Ovvero, la bambina con il palloncino.

Aste ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della ristorazione giovanissima, in Sardegna, per poi affinarsi professionalmente a Milano. «Dopo cinque anni – spiega – ho deciso, insieme al mio compagno, partner nella vita e nel lavoro, di tornare in Sardegna. Il mio obiettivo è quello di soddisfare, stupire e far sentire a casa gli ospiti. Credo che, nella vita, ogni cosa debba avere un senso o una motivazione, anche nei cocktail che propongo c’è sempre una storia o un sentimento».

Il cocktail che l’ha portata in finale racconta una storia di speranza, amore e condivisione al femminile: un palloncino, come nella celebre opera di Bansky, è saldamente legato al bicchiere tramite un’Amarena Fabbri, «che unisce la speranza e l’amore».

La finale è in programma il prossimo 28 novembre all’Hotel Park Marriot di Roma, che ospiterà fino al 1° dicembre anche il Campionato Mondiale dei Cocktail IBA (International Bartender Association) e il Concorso Nazionale AIBES (Associazione italiana bartender).

(Unioneonline/l.f.)

