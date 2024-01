È di Calasetta la dj più giovane della Sardegna, si chiama Michelle Casula. Ha 12 anni e frequenta la seconda media. Nei momenti liberi dagli impegni scolastici si diletta alla consolle.

Ha esordito durante le feste di Natale con una serata al centro velico nel lungomare. Allo spettacolo hanno partecipato tantissimi giovani del paese. La ragazza è sempre accompagnata dai genitori.

Michelle è fan del noto dj Sandro Murru: «Vorrei diventare un giorno come lui. Quando lo vedo su palco seguo ogni sua mossa, ogni suo gesto. Mi piace soprattutto il fatto che riesce a far ballare tantissime persone. Quando è lui a metter la musica, riesci a percepire il contatto con il pubblico, trasmette entusiasmo. Spero un giorno di diventare brava come lui».

