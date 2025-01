Allarme anche nel Sulcis Iglesiente per una lunga serie di furti di messali, bibbie e altri libri liturgici in diverse chiese. Nel giro di una settimana sono state segnalate sparizioni improvvise nelle chiese di Villamassargia, Sant’Antioco, Sant’Anna Arresi, San Giovanni Suergiu (nella chiesa della frazione di Palmas) e ci sarebbero stati anche furti in altre chiese da dove al momento non sono partite segnalazioni.

Tra i furti anche quello segnalato a Musei, dove è scomparsa la Grande Bibbia giubilare che ha un valore che supera i 1000 euro. Grande lo sconcerto dei sacerdoti e dei fedeli che non riescono a farsi una ragione di un gesto assurdo rivolto all’intera comunità dei fedeli. Diversi sacerdoti si sono rivolti ai carabinieri delle diverse stazioni del territorio e anche con il prezioso supporto degli impianti di videosorveglianza installati in alcune chiese hanno fornito importanti indizi che già nelle prossime ore potrebbero portare al colpevole. Gli inquirenti avrebbero già individuato una pista precisa, ma ovviamente l’indagine è coperta da stretto riserbo.

