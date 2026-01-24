Alla ruota di Cagliari ci è particolarmente affezionato e difatti non ha voluto tradire le consuetudini: un uomo di 55 anni di Carbonia oggi si è portato a casa 13.000 euro dopo averne puntati sei.

La fortunata vincita è avvenuta presso la tabaccheria dei fratelli Pani di via Sanzio. Lo scommettitore è un operaio di Carbonia che punta spesso sulla ruota di Cagliari. Stavolta ha scommesso sei euro in parte sul terno, parte sulla possibilità che uscissero degli ambi. Alla fine ha indovinato un terno secco e tre ambi: gli è valso in totale una vincita di 13.000.

