Si è tenuto martedì 18 giugno, nella sala Remo Branca, il convegno dal titolo “L’8 tutti i giorni”, un appuntamento pubblico che ha chiamato a raccolta cittadine e cittadini per riflettere insieme su temi cruciali legati al contrasto della violenza di genere.

Organizzato dal Rotary Club di Iglesias e patrocinato dal Comune di Iglesias – rappresentato dall’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa – l’incontro ha visto la partecipazione di esperte ed esponenti del mondo istituzionale e associativo, in un dibattito che ha toccato vari aspetti della questione: dal linguaggio alla cultura affettiva, dall’indipendenza economica al valore delle reti solidali tra donne.

Ad aprire il confronto è stata l’avvocata Alessandra Ferrara, che ha invitato a riflettere sulla necessità di decostruire gli stereotipi di genere, ancora profondamente radicati nel discorso pubblico e privato. A seguire, la psicologa Laura Altobelli ha messo al centro il ruolo fondamentale dell’educazione affettiva, sottolineando come una corretta formazione emotiva sia uno degli strumenti più efficaci nella prevenzione della violenza.

La presidente del Rotary Club di Iglesias, Giuliana Schirru, ha quindi affrontato il tema della violenza economica, spesso sottovalutata ma determinante nel trattenere le donne in situazioni di dipendenza e pericolo.

Spazio poi a Alessandra Zedda, consigliera comunale a Cagliari, che ha illustrato le finalità e le potenzialità del reddito di libertà, misura pensata per sostenere le donne vittime di violenza in percorsi di autonomia.

In chiusura, gli interventi delle presidenti delle associazioni “Fili Emozionali di Alma” e “Donne al traguardo”, rispettivamente Alma Piscedda e Silvana Migoni. La prima ha parlato del potere della rete femminile come antidoto all’isolamento, mentre Migoni ha posto l’attenzione sulla necessità di lavorare anche con chi commette violenza, per prevenirne la recidiva.

Il convegno è stato moderato dalla giornalista Valentina Orgiu.

