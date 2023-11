Sant’Antioco piange Maria Giulia Cirronis: è lei la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi alle porte di Sant’Antioco, sulla statale 126, al chilometro 0,800, a poca distanza dal distributore Esso.

L’auto sulla quale viaggiava, per cause ancora da accertare, si è scontrata con il veicolo guidato da Roberto Dessì, 33 anni. Lei è morta sul colpo. Lui è stato trasportato al Brotzu a bordo dell’elisoccorso dell’Areus: ha riportato numerose fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Cirronis era psicologa, aveva 51 anni, era molto conosciuta nel Sulcis e non solo: faceva parte della commissione di valutazione delle disabilità dell’Inps. Lascia il marito e due figlie giovanissime, una delle quali è stata raggiunta dalla terribile notizia negli Stati Uniti, dove studia.

Per la ricostruzione della dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Carbonia. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il ferito dalle lamiere: le prime cure sono state prestate dagli operatori del 118 della Sulcis Emergenze. Per la psicologa, purtroppo, non c’era nulla da fare: è rimasta all’interno della sua Fiat Qubo, in attesa dell’intervento del carro funebre.

© Riproduzione riservata