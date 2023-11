Incidente mortale questa mattina alle porte di Sant’Antioco: a perdere la vita una donna di 51 anni, della quale non sono state rese note le generalità. Grave un altro automobilista, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Entrambi viaggiavano da soli.

Lo schianto frontale tra le due auto, una Fiat Qubo e una Nissan, è avvenuto sulla Statale 126, al chilometro 0,800, all’altezza del distributore Esso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale e il personale dell’Anas, oltre agli operatori del 118 della Sulcis emergenze. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso, che ha trasferito il ferito al Brotzu, in codice rosso. Il tratto di Statale in cui è avvenuto l'incidente è stato chiuso al traffico.

