«Nessuno vuole rilevare i nostri impianti per produrre piombo e zinco, ma noi siamo pronti ad andare avanti con il progetto litio». Davide Garofalo, amministratore delegato della Portovesme srl (di proprietà della Glencore), replica alle critiche di Regione, Provincia, sindaci e sindacati: «Parlano senza conoscere i nostri programmi».

Nei giorni scorsi il ministro Adolfo Urso ha ammesso che la ricerca di investitori, che tiene in ansia 800 lavoratori, ha fatto flop. Cosa è cambiato? «La ricerca, per la quale ci siamo messi a disposizione, ha dato i risultati negativi per gli stessi motivi per i quali la Portovesme srl ha deciso di fermare le due linee: nessuno lavora in perdita».

