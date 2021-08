Manca ancora una volta il numero legale e il consiglio comunale di Carbonia salta. A vuoto l’appello della nuova seduta dell'assemblea civica che sarebbe dovuta servire alla Giunta presieduta da Paola Massidda e alla maggioranza targata Movimento 5 stelle a votare soprattutto il rendiconto delle 2020, l'ultimo bilancio della giunta pentastellata eletta cinque anni fa. Sono stati contati 13 assenti e solo 12 presenti. Fra gli assenti, quasi tutta la minoranza delle liste civiche e del centrosinistra.

Fra gli argomenti cruciali in discussione anche una variante del piano di assetto idrogeologico. A questo punto, necessariamente, i lavori dell'assemblea civica dovranno essere svolti lunedì prossimo nel pomeriggio e sarà l'ultima chiamata utile per votare il bilancio consuntivo dell'anno passato fondamentale per sbloccare tutta una serie di finanziamenti in particolare quelli legati all'assunzione di personale nella macchina amministrativa, fra cui vigili urbani, impiegati e ingegneri. E pure il nuovo comandante della Polizia municipale.

Le nuove assenze nelle file della maggioranza sono una conferma in più dei gravi problemi politici che di recente stanno ormai costringendo la giunta a votare una serie di atti importanti col sistema delle seconde convocazioni, quando cioè è sufficiente un quorum più basso per ottenere il via libera del Consiglio.

© Riproduzione riservata