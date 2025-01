È fallita nella notte una rapina in un supermercato a Iglesias. Nel mirino l'Iper Pan all’ingresso della città. I malviventi, a bordo di un fiorino, hanno forzato la vetrata di ingresso, di fronte alla cassa centrale, e agganciato la cassaforte con una catena tentando di trascinarla via. Una dinamica che ricorda quella avvenuta nelle stesse ore (con successo) nel market cagliaritano “Tutti i giorni”, dove i ladri hanno portato via un bottino da 4mila euro.

Il colpo non è riuscito grazie anche al sistema d’allarme e alla vigilanza che ha allertato i carabinieri. I rapinatori hanno abbandonato il fiorino nel parcheggio e sono fuggiti con un’altra auto. Le forze dell’ordine stanno vagliando le immagini delle telecamere e hanno fatto scattare i posti di blocco.

È l’ennesimo episodio che si aggiunge alle rapine - la gran parte riuscite - nel Cagliaritano che, in questi mesi, hanno preso di mira i supermercati.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata