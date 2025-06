Incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 86, l’arteria che collega Iglesias a Villamassargia. Due veicoli – un'Audi e una Peugeot – si sono scontrati a poche centinaia di metri da un noto ristorante della zona.

Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto. Quel che è certo è che uno dei conducenti – quello alla guida dell’Audi – è stato trasportato d’urgenza all’ospedale in codice rosso, ma non si conoscono le sue attuali condizioni. L’altro automobilista e gli altri passeggeri, invece, sono rimasti fortunatamente illesi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, per effettuare i rilievi, chiarire le responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno anche gestendo il traffico, perché il tratto di strada è tuttora parzialmente interdetto alla circolazione a causa della presenza di una grande chiazza di olio sulla carreggiata.

