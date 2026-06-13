Procedono a Sant'Anna arresi i lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nella località turistica di Porto Pino.

Lunedì 15 gli operai di Abbanoa saranno operativi a Porto Pino per provvedere al collegamento alla rete idrica esistente, realizzata recentemente con la nuova condotta distributrice realizzata in via Sa Salina.

Si tratta di un importante traguardo che andrà a dare continuità al servizio idrico. Servizio che negli ultimi anni non soddisfava i numerosi residenti e turisti della zona.

Durante i lavori, che inizieranno alle 8 del mattino, saranno completati secondo le previsioni intorno alle 17, occorrerà interrompere l’erogazione idrica in tutta la via e nei vicoli adiacenti. Pertanto, per tutta la durata dell’intervento potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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