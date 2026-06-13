Un uomo di 37 anni, residente nell'hinterland cagliaritano, è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Carloforte con l'accusa di furto aggravato. L'uomo, celibe e disoccupato, è stato fermato mentre tentava di lasciare l'isola a bordo di un’auto appena rubata.

L'operazione è scattata grazie alla segnalazione tempestiva del proprietario del veicolo, che ha notato un individuo allontanarsi a bordo della sua utilitaria, parcheggiata nel cortile di casa. La descrizione precisa fornita ai militari e la loro conoscenza del territorio hanno permesso un intervento rapido.

I carabinieri hanno attivato immediatamente diversi posti di controllo nei punti strategici della cittadina. E l'auto rubata è stata individuata in prossimità del corridoio d'imbarco per il traghetto, con il presunto autore del furto ancora a bordo. L'uomo è stato bloccato sul posto.

Nel frattempo, la Centrale Operativa della Compagnia di Carbonia aveva disposto il presidio dei porti di Calasetta e Portoscuso per impedire ogni possibile via di fuga dall'isola.

Il veicolo è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario.

Il 37enne, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del giudizio con rito direttissimo, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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