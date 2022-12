Ci sarebbe una lite assolutamente futile all'origine dell'accoltellamento a Iglesias.

Il ferito, un uomo di circa 45 anni, è al momento in sala operatoria per una ferita all'addome. Non sarebbe in pericolo di vita, ma si è reso necessario un intervento chirurgico.

Secondo una prima ricostruzione i due avrebbero litigato nei pressi della stazione di Iglesias.

Uno si trovava in auto e l'altro, a piedi, avrebbe protestato perché la macchina non si sarebbe fermata per permettergli di attraversare. Da qui la lite finita nel peggiore dei modi.

L'aggressore, Gianluca Ulargiu, 49 anni, è già stato arrestato al termine di una repentina azione congiunta dei carabinieri e degli agenti del Commissariato locale.

