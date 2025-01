È stato inaugurato ieri mattina, intorno alle 10, il nuovo parcheggio multipiano costruito in via Eleonora, nel quartiere di Sant'Antonio. Il parcheggio era stato progettato durante la prima giunta Usai dall’ex assessore ai Lavori pubblici, Vito Didaci, scomparso due anni fa proprio in questi giorni e ricordato durante la cerimonia inaugurale dallo stesso sindaco Usai.

Le dichiarazioni

«Il parcheggio realizzato è un’infrastruttura che non solo migliorerà la fruibilità del centro storico – ha dichiarato il sindaco Mauro Usai prima del taglio del nastro – ma potrà accogliere anche turisti stranieri e locali che potranno parcheggiare a pochi metri dal centro storico».

Durante l’inaugurazione, il sindaco ha ringraziato gli uffici amministrativi, i progettisti che hanno guidato l’impresa, la Regione Sardegna e l’assessorato alle Grandi opere nella persona dell'assessore Alberto Cacciarru.

«Stiamo restituendo alla città una parte importante e funzionale, con oltre 80 posti auto, attualmente gratuiti. – ha dichiarato Cacciarru – Al piano terra, inoltre, sono stati predisposti due stalli riservati alle persone diversamente abili».

Ritardi nella consegna

L’opera sarebbe stata pronta alcuni mesi fa se non fosse stato che i lavori hanno subito ritardi a causa delle bonifiche che hanno coinvolto la zona: infatti, durante gli scavi è saltata fuori una discarica di fibrocemento con amianto che ha reso necessaria la bonifica dell'intera area, prima che i lavori potessero proseguire.

«Era necessario mettere in sicurezza l'area - spiega Cacciarru - prima di proseguire con i lavori. Ora l'area dove sorge il parcheggio è due volte fruibile».

Le polemiche sulla ZTL

L'opera è stata inaugurata proprio in questi giorni in cui sono sorte polemiche riguardanti la zona ZTL, con critiche rivolte all’amministrazione da parte di alcuni abitanti del centro storico.

«Abbiamo accelerato la consegna dei lavori – spiega Cacciarru, rispondendo alle polemiche – per rendere fruibili gli stalli il prima possibile, soprattutto pensando agli abitanti del centro storico». Ma Usai precisa: «Al momento non vi è la necessità di riservare questi parcheggi ai residenti né tantomeno di renderli a pagamento. Il parcheggio è libero e accessibile a chiunque».

© Riproduzione riservata