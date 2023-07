È passato più di un mese da Bari-Cagliari e dal clamoroso gol di Pavoletti, che ha regalato in extremis la promozione in Serie A agli uomini di Ranieri. Eppure, in giro per la Sardegna, non si fermano i festeggiamenti per il traguardo.

Anche a Iglesias dove, in piazza Mercato Vecchio, son comparsi degli ombrelli celebrativi a tinte rossoblù, proprio davanti alla sede delle Poste italiane.

L’iniziativa è stata accolta con favore dagli abitanti del comune del Sulcis, segnale della forte presenza di tifosi del Cagliari

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata