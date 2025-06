Nelle prime ore del mattino, i carabinieri hanno arrestato a Iglesias un 26enne di origini marocchine per il reato di evasione.

Il giovane, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria abitazione. Intorno alle 5:45, è stato sorpreso dai militari mentre si aggirava a piedi in piazza Cavallera, senza alcuna autorizzazione né motivazione valida a giustificare la sua presenza fuori dal domicilio.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Iglesias, in attesa dell’udienza con rito direttissimo prevista per la mattinata odierna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria prontamente informata.

(Unioneonline)

