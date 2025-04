Al Cto d’Iglesias visite, esami strumentali, consulenze e colloqui gratuiti. Si terrà domani a partire dalle 8:30 e fino alle 13:30 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio in via Cattaneo, l’Open Day Menopausa.

In occasione della Giornata nazionale per la salute della donna, i medici ed il personale del reparto saranno a disposizione delle pazienti con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile: «Con un focus particolare sulle problematiche relative alla menopausa - si legge in un comunicato stampa diffuso dalla direzione generale della Asl Sulcis Iglesiente - Un’iniziativa importante che punta a sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze».

La modalità d’accesso è aperta e gratuita per tutti e per ulteriori informazioni è possibile contattare il reparto al numero 07813922702.

