Ha aggredito i soccorritori del 118 chiamati dalla figlia venticinquenne, cercando di colpirli. Protagonista dell’episodio di violenza, avvenuto ieri sera in pieno centro a Iglesias, è un pensionato di 67 anni, che se l’è presa anche con i carabinieri del Radiomobile intervenuti per bloccarlo: a uno ha anche cercato di rifilare un morso.

All’arrivo degli operatori sanitari l’anziano, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha fatto di tutto per non farsi visitare: alla fine, all’arrivo dei carabinieri, si è tentato di tutto per fermarlo senza fargli del male.

Operazione difficile ma, alla fine, riuscita. Al termine dell'intervento, il pensionato è stato sedato dai medici presenti sul posto e trasportato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Carbonia per un trattamento sanitario obbligatorio. I militari intervenuti hanno riportato lievi lesioni causate dalla colluttazione.

