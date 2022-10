Erano caduti nel degrado e diventati anche pericolose trappole. È stato quindi necessario compiere da parte del Comune di Carbonia un'importante operazione di messa in sicurezza e risistemazione delle aree destinate allo svago dei più piccoli.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dalla società Somica hanno coinvolto i parchi da gioco in piazza Olbia, piazza Cogne e piazza Cavallera nella frazione di Bacu Abis. Sono di nuovo fruibili da parte dei bambini. “I lavori – ha spiegato l’assessore alle Manutenzioni Piero Porcu – prevedono sia la sistemazione dell'area ma anche l'acquisto di due scivoli nuovi in piazza Cogne e in piazza Cavallera, visto che le strutture di quelli precedenti erano ormai inutilizzabili e sono state smantellate”.

Nel complesso, sono stati riverniciati i giochi combinati che erano stati oggetto di atti vandalici, sostituite le sedute delle altalene, sottoposte a manutenzione le transenne pedonali e le rastrelliere per le biciclette, aggiunti altri giochi a molla, cestini e panchine, con una attenzione alla manutenzione del verde.

© Riproduzione riservata