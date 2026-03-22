Anche il Sulcis Iglesiente ha vissuto in passato episodi molto sgradevoli, e questo spiega la lotta al bullismo e alla sua evoluzione, cioè il cyber bullismo. Comuni e comunità educative come Carbonia sono in prima linea.

Lo ha dimostrato l’incontro convegno che si è tenuto al teatro Centrale, promosso dall’istituto scolastico Satta e patrocinato dall’amministrazione. Un autentico successo. Attraverso il contributo di istituzioni, scuole e soprattutto esperti, «è stato possibile approfondire nel dettaglio», ha sottolineato l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonietta Melas, «le dinamiche che del fenomeno e anche il modo in cui riconoscerlo e contrastarlo». Come spiegato dagli esperti della Polizia postale, dall’analisi emerge come «la transizione del bullismo tradizionale al cyber bullsimo online, sui canali sociali o i sistemi di messaggistica, ha comportato la modifica delle modalità di aggressione e l’annullamento dei confini temporali e spaziali rendendo la sofferenza della vittima duratura e condivisibile».

L’attuale amministrazione ha rivolto lo sguardo alla questione educativa con un sistematico coinvolgimento delle scuole. I progetti sono finalizzati a rafforzare la comunità educante nell’era digitale per contrastare anche la dispersione scolastica.

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