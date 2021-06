I resti di una grossa tartaruga marina sono stati ritrovati, questo pomeriggio, da alcuni bagnanti nella spiaggia di Porto Paglia. Si tratta di un esemplare della specie Caretta Caretta, molto comune in tutto il bacino del Mediterraneo. Al momento non sono note le cause della morte, la tartaruga non presenta evidenti segni di ferite.

Sul posto sono presenti i barracelli del Comune di Gonnesa

© Riproduzione riservata