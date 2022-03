Sono tutti giovanissimi i quattro cittadini rom residenti a San Gavino Monreale, Pabillonis, Oristano e Iglesias denunciati dai carabinieri di Gonnesa. Il gruppetto, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, è stato fermato dai militari mentre viaggiava su un Fiat Ducato di proprietà di uno di loro. Sottoposti a perquisizione, erano in possesso di 4 coltelli a serramanico, un passamontagna nero e oggetti utili allo scasso. Questi ultimi erano stati usati poco prima per entrare in casa di un 67enne dalla quale aveva cercato di portare via, senza riuscire nell’impresa, vari attrezzi per il giardinaggio.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata