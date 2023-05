La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza due giovani, rispettivamente di 21 e 20 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti del Commissariato di Iglesias hanno scoperto che agivano a Gonnesa, proprio nel campo di calcetto dell’oratorio parrocchiale frequentato anche da minori.

I poliziotti si sono messi in osservazione, anche con il supporto delle telecamere di videosorveglianza, e hanno visto la banda in azione: mentre i ragazzini giocavano a calcio, i due giovani seduti sulle gradinate si spostavano verso un simulacro della Madonna e, recuperato un involucro nascosto tra le rocce, si accomodavano su una panchina e cominciavano a pesare la sostanza per preparare le dosi con ritagli di cellophane.

I due, dopo essere stati identificati, sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare nel corso della quale sono stati scoperti circa 107 grammi di infiorescenze di sostanza vegetale essiccata, presumibilmente marijuana, contenuti all’interno di una busta per alimenti, 1 bilancino di precisione, varie buste e ritagli in cellophane trasparente e 90 euro.

Il 21enne, già messo alla prova e affidato ai servizi sociali nell’ambito di un procedimento penale per fatti analoghi, è stato portato a Uta. Il ventenne è stato accompagnato agli arresti domiciliari, in attesa della convalida del gip.

(Unioneonline/D)

