Per discutere la tesi di laurea si è fatto aiutare dalla cugina. Una malattia rara gli impedisce di parlare, ma Gianluca Zanda, 23enne originario di Desulo residente a Villamassargia, si fa prestare la “voce” dalla cugina Francesca Lai nel giorno più importante del suo percorso universitario.

Si laurea a Sassari in scienze agro-zootecniche con 110 e lode. Nel 2020 ha scoperto di essere affetto dalla sindrome di Pkan (due-tre casi ogni milione di abitanti). «Ho avuto un senso di vuoto dentro di me, non sapevo da che parte girarmi. Vedevo muri dappertutto. Ho capito che era qualcosa di grave e in qualche modo cercavo di pensare a come andare avanti».

Francesca Lai ha letto un riassunto della tesi sulla produzione del latte nell’azienda gestita dal padre Pino e dallo zio Franco a Villamassargia nella zona di S’Ortu Mannu. «Ho seguito Gianluca nella redazione del testo – racconta – ho fatto altri studi e non conosco questi argomenti. Ma Gianluca è stato bravo e rendere semplice tutto quanto. Ero emozionatissima».

