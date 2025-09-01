Dal 30 agosto non si hanno più notizie di Dino Crotta, 37 anni, residente a Fluminimaggiore. L’uomo – secondo quanto ricostruito – si era diretto verso la zona di Is Arrus per una passeggiata, senza però fare mai ritorno a casa.

Crotta – si legge nella pagina Facebook del Comune – «è alto circa un metro e ottanta, ha occhi e capelli scuri e porta la barba». La sua foto è stata diffusa dall’amministrazione insieme a un appello alla collaborazione dei cittadini.

«Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine o la famiglia». Il sindaco e l’amministrazione comunale hanno chiesto la massima condivisione dell’avviso, per aiutare le ricerche in corso.

