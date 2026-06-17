E’ terminata poco fa la bonifica delle aree colpite da un incendio nella campagne di Narcao. Le fiamme hanno interessato alcuni terreni nella frazione di Terrubia a ridosso della provinciale 78 per Nuxis. Fiamme che hanno danneggiato un uliveto e lambito un’abitazione presente sul posto, danneggiando alcune attrezzature presenti all’esterno.

Importante l’intervento del personale volontario della VEA, protezione civile di Nuxis, che ha fatto sì che il fuoco non “saltasse” la strada.

Incendio a Narcao (foto Murru)

Sul posto anche i volontari della protezione civile di Terraseo e il corpo forestale. Importante anche la presenza dei vigili del fuoco arrivati da Carbonia che hanno messo in sicurezza l’abitazione e tenuto sotto controllo un bombolone del gas presente in un terreno.

Le fiamme hanno circondato anche la ex stazione delle Ferrovie Meridionali Sarde .

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