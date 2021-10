Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. E’ l’accusa di cui dovranno rispondere una 37enne e una 53enne di Carbonia, entrambi già noti alle forze dell’ordine, e finiti nel mirino dei carabinieri della stazione locale, nel corso di un "servizio coordinato a largo raggio" finalizzato alla prevenzione e repressione, messo in campo con anche i militari di Sant'Antioco, Teulada, Tratalias.

I due, a seguito di perquisizioni, sono stati trovati in possesso di quasi 2.000 euro in contanti, provento di un’attività di spaccio, e di pasticche di Quietiapina, una benzodiazepina, per la quale non avevano prescrizione medica.

Inoltre, sono saltati fuori metadone ed eroina. Per questo, l’uomo e la donna sono stati denunciati alla Procura della Repubblica.

Nel corso degli ultimi controlli sulle strade del Suclis, gli uomini dell’Arma fermato complessivamente 46 veicoli, identificando 72 persone.

