Chiarezza sul parco eolico off shore che si vorrebbe far sorgere davanti alle coste del Sulcis.

Non si tratta di andare contro l’energia verde, questo sia chiaro, ma i primi cittadini di Calasetta, Carloforte, Sant’Antioco e Portoscuso, che questo pomeriggio si sono riuniti nell’aula consiliare di Calasetta insieme a decine di cittadini e ai rappresentanti del comitato Porto Solky, non ci stanno ad assistere inermi a quello che tanti iniziano a definire un far west che rischia di sfuggire di mano.

Chiedono che le istituzioni a tutti i livelli vigilino affinché il territorio possa sì dare il suo contributo alla transizione energetica ma senza essere depredato e sfruttato senza regole come purtroppo è già avvenuto in passato nell’Isola.

