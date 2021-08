Ennesima truffa su Subito.it. Anche questa volta la vittima è un cittadino di Sant’Antioco, una commessa di 38 anni.

La donna ha acquistato sul noto portale una piscina, ricaricando per 600 euro la Postepay del truffatore, un operaio di 52 anni con precedenti deferito in stato di libertà per truffa aggravata.

Una volta ottenuto il denaro, come sempre accade, l’uomo è scomparso senza spedire quanto promesso.

Dopo aver atteso inutilmente l'arrivo della piscina, in vista anche della conclusione della stagione estiva, la ragazza si è rivolta ai carabinieri che sono riusciti a risalire all'identità del truffatore.

