Vento con raffiche discendenti fino a 100 chilometri orari. Si chiama “Downburst” il fenomeno meteo che si è abbattuto nella serata di ieri a Carbonia: pochi minuti, ma sufficienti per sradicare alcuni alberi. Il cedimento più pericoloso in via Costituente: tronco e chioma di un pino sono piombati sulla strada e solo per un caso non stava transitando nessuno.

Grosse piante sono cadute anche in pieno centro, in piazza Marmilla, vicino allo stadio e in via Risorgimento.

Per la giornata di oggi, dopo un esordio coperto e piovoso, è prevista un’attenuazione dei fenomeni, con schiarite dal pomeriggio.

I venti saranno deboli o moderati da Nord Nord-Ovest, localmente forti sulle coste, escluse quelle settentrionali.

In ulteriore lieve calo le temperature minime.

