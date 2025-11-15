È di cinque feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte nel centro abitato di Domusnovas. Erano circa le 2:30 quando, in via Fratelli Bandiera, due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e la carreggiata, permettendo ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

L'incidente a Domusnovas (Foto vigili del fuoco).jpg

I cinque feriti, tutti occupanti delle due auto, sono stati assistiti dal personale sanitario del servizio di emergenza territoriale e trasferiti in ospedale con le ambulanze del 118.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

(Unioneonline/Fr.Me.)

