Oltre 80 tecnici specializzati (più vario personale), unità cinofile, piloti Uas con droni, l'elicottero AB412 e i mezzi di soccorso sanitario, hanno preso parte a Domusnovas a una importante esercitazione congiunta tra il Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico e l’Aviazione dell’esercito (21simo distaccamento Aves “Orsa Maggiore di Elmas).

L’esercitazione ha preso il via con la simulazione di una chiamata di soccorso alla centrale operativa per la ricerca di due persone che non avevano fatto rientro dopo un'escursione nell'area impervia della piana di Oridda. La macchina dei soccorsi si è subito attivata con l'invio delle prime squadre e il contestuale allestimento del campo base in località "Prato verde".

Date le informazioni in possesso i soccorritori hanno iniziato a perlustrare i sentieri circostanti il rio Oridda dove, proprio in prossimità del corso d'acqua, sono stati rinvenuti alcuni indumenti riconducibili ai dispersi. Il ritrovamento ha fatto scattare il decollo dell'elicottero per trasportare in loco una squadra di tecnici specializzata nel "soccorso in forra". A dare una mano anche le unità cinofile e i piloti Uas muniti di drone, tecnologia indispensabile per la ricerca in ambiente impervio durante le ore notturne.

Dopo aver perlustrato ettari di territorio un primo disperso è stato rinvenuto in condizioni di ipotermia e privo di sensi a seguito di una scivolata. Il ferito è stato trasportato all'elicottero e contestualmente sono proseguite le ricerche che dopo qualche ora sono giunte ad un punto di svolta con il ritrovamento di uno zainetto e successivamente del secondo escursionista, anch'egli ferito.

Due equipe sanitarie con competenze specifiche di soccorso in ambiente impervio hanno provveduto a stabilizzare e caricare in barella il ferito per il trasbordo al campo base e poi in ospedale. Le operazioni si sono concluse nella notte intorno alle 2 quando tutte le squadre sono rientrate al campo base e si è svolto il debriefing tra tutto il personale coinvolto.

