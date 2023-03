Le comunità energetiche saranno molto presto una realtà anche a Carbonia: lo scenario è emerso nel corso di un incontro operativo con un insieme di utenti che tramite la volontaria adesione collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso impianti energetici locali.

Di una comunità energetica possono far parte privati cittadini – in possesso o meno di un impianto di energia rinnovabile – piccoli imprenditori, artigiani e agricoltori.

L'iniziativa è stata organizzata dalla Commissione Ambiente presieduta da Giacomo Guadagnini e dal sindaco Pietro Morittu, con la partecipazione dei tecnici del Comune in cui sono già presenti edifici dotati di moderni impianti fotovoltaici, solari, e con strutture domotizzate per il risparmio energetico. Spicca il caso dell'ex tribunale di via XVIII Dicembre.

Sono stati illustrati i vantaggi ambientali ed economici derivanti dalla partecipazione a una comunità energetica, a cui potranno aderire gratuitamente cittadini e imprese, beneficiando degli sconti in bollette previsti dal Governo.

Il sindaco Pietro Morittu l'ha definita «una rivoluzione epocale».

