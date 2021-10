Sindacalisti, lavoratori e cittadini si sono ritrovati oggi a Carbonia, nella sede della Camera del Lavoro per un presidio della sede dopo i fatti di ieri sera a Roma. L'assalto alla sede nazionale della Cgil durante la manifestazione "no Green pass" ha suscitato molte reazioni di solidarietà dal mondo politico e sindacale, con la decisione del segretario nazionale Maurizio Landini di convocare per oggi un'assemblea generale a Roma e l'apertura in contemporanea di tutte le sedi territoriali. Nel Sulcis il presidio si è svolto a Carbonia, nel Medio Campidano a San Gavino.

"Siamo certi - si legge in una nota della Cgil della Sardegna Sud Occidentale - che oggi come in passato, saremo capaci di respingere quanto accade e, con questa finalità, la Cgil si farà promotrice di una proposta per mettere al bando i gruppi neofascisti e tutti colore che professano finalità anti democratiche".

A Carbonia , a partire dalle 10, in via dei Partigiani per il presidio simbolico della sede sono arrivati, oltre agli esponenti sindacali, anche lavoratori e cittadini. Sabato prossimo, a Roma, è prevista una manifestazione nazionale con Cgil, Cisl e Uil.

© Riproduzione riservata