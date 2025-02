C'era una volta il grande carnevale di Iglesias. C'erano una volta gli enormi carri provenienti da tutta la Sardegna (e non solo!) e c'era una volta il Pachea, storica associazione di Iglesias che si occupava di organizzare la grande sfilata. Oggi, invece, c'è una mostra nel cuore della città a raccontare tutto ciò.

È stata inaugurata ieri sera la rassegna fotografica dedicata alle maschere e ai carnevali iglesienti, organizzata dal gruppo Ruga Mercatorum, un collettivo di appassionati di fotografia e commercianti del centro storico che, grazie a uno spazio offerto dalla famiglia Baraglia, ha allestito un’esposizione di immagini che raccontano la tradizione del Carnevale Iglesiente. Le edizioni delle sfilate raccontate attraverso questo percorso fotografico partono dal 1982 fino ad arrivare alla celebre sfilata del 1991, famosa per essere stata legata alla Lotteria Italia.

Quello che oggi è lo spazio espositivo della mostra, situato in via Azuni 19, ha ospitato per anni una delle storiche edicole del centro città.

«Con la chiusura dell’edicola ho pensato di dare spazio a questi eventi», racconta Franco Baraglia, proprietario dello spazio. «Innamorato della nostra città, voglio offrire a chi non ha conosciuto quel periodo la possibilità di tramandare la memoria di una tradizione, quella del Carnevale, che ha caratterizzato Iglesias per anni».

Le foto esposte sono state recuperate da familiari e dagli stessi membri del collettivo, con il supporto di associazioni cittadine come il Quartiere Fontana. Assieme alle immagini, la mostra è arricchita dalle maschere dell’artista cagliaritano Giuseppe Murtas.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 9 marzo, dalle 10 alle 12 al mattino e dalle 17 alle 19 nel pomeriggio.

