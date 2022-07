Mentre usciva dall’abitazione dove aveva appena portato a termine un furto, è stato visto dal proprietario, che in quel momento stava rientrando. Una vicenda, avvenuta a Carloforte, che è finita con una denuncia.

I carabinieri hanno ricevuto una telefonata da un 38enne il quale ha spiegato di aver incrociato il ladro e di averlo seguito, per fermarlo poco distante. “Perché sei entrato a casa mia?”, gli ha chiesto, e il 57enne a quel punto gli ha consegnato 195 euro, il “bottino”, promettendo solennemente che non sarebbe mai più entrato in quell’abitazione. Nel frattempo erano arrivati la sorella e un amico del 38enne, e l’amico ha scattato alcune foto alla moto del ladro, quelle utilizzate poi per il riconoscimento da parte dei militari i quali, infine, lo hanno denunciato per furto aggravato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata