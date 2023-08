Un deposito non autorizzato di prodotti alimentari e di bevande: è quanto hanno scoperto ieri a Carloforte i Carabinieri del NAS di Cagliari.

Il locale, di cui è stato disposto il sequestro, era di pertinenza di un supermercato del luogo e versava in condizioni igieniche e strutturali assolutamente inadeguate.

Di circa 150 metri quadrati, non era mai stato registrato all'autorità sanitaria né notificato all'autorità amministrativa.

I militari del NAS hanno trovato all’interno materiale ferroso logoro, attrezzature varie e utensili da lavoro tali da non consentire un'idonea sanificazione di quegli spazi, così come previsto per i luoghi che contengono generi alimentari.

Il valore del sequestro ammonta a circa 200mila euro.

L’autorità sanitaria e quella amministrativa sono state informate dai Carabinieri del reparto specializzato dell'Arma, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Una sanzione amministrativa pecuniaria sarà contestata all'amministratore unico della società che gestisce il punto vendita.

