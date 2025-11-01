Per rendere celere e agevole la comunicazione relativa alle condizioni meteorologiche avverse, sia in caso di eccessivo caldo che di nubifragi o altro, è iniziata a Carbonia l’installazione di quattro cartelli di allerta meteo, con l’obiettivo di potenziare le informazioni delle emergenze legate agli eventi meteorologici.

I nuovi impianti, composti da tre lanterne che proiettano luce rossa, arancione e gialla, consentiranno una comunicazione immediata delle allerte meteo diramate dal Centro funzionale decentrato della Regione.

«Permetteranno alla cittadinanza - sottolinea il comandante della Polizia municipale Andrea Usai - di adottare comportamenti adeguati in modo tempestivo».

La corrispondenza tra segnale luminoso e il livello di allerta è risaputa: Allerta Rossa cioè fenomeni estremi molto pericolosi per cose e persone, quindi Allerta Arancione fenomeni più intensi del normale con possibili pericoli, infine Allerta Gialla cioè fenomeni intensi, localmente pericolosi per specifiche attività.

Gli impianti verranno installati nel Centro Intermodale, nella località Sirai, a Bacu Abis e a Cortoghiana.

Secondo l’ assessore alla Protezione Civile Giuseppe Casti «questo intervento si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento del sistema di Protezione Civile e si aumenta la sicurezza della nostra comunità».

Il sistema sarà integrato con nuova segnaletica stradale nelle aree storicamente soggette ad allagamenti.

