Avvicinava i più fragili e suggestionabili, spesso anziani e persone sole. E agiva secondo uno schema che si è ripetuto più volte, identico. Si spacciava per un parente o un conoscente e fingeva di essere rimasto in panne con l’auto o in difficoltà economiche per ottenere piccoli prestiti di denaro con la promessa di restituirli.

Protagonista un uomo di 54 anni di Carbonia, operaio, che prima è stato indagato e sottoposto a obbligo di dimora dopo numerose segnalazioni giunte alla caserma cittadina, e ora è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione.

I militari hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal gip di Cagliari. L’indagato infatti, convocato più volte in tribunale per comparire davanti al gip, non si è mai presentato. E questo atteggiamento, unito al pericolo di reiterazione del reato, ha portato il magistrato ad emettere un’ordinanza più restrittiva.

Il 54enne, rintracciato presso la sua abitazione, è stato dunque condotto nel carcere di Uta.

