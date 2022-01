A Carbonia si sono aperte due voragini in via Logudoro, a fianco del marciapiede.

I vigili del fuoco del distaccamento locale sono intervenuti questa mattina nella zona per recintare l'area in cui si sono create due profonde buche.

Sono stati i cittadini del quartiere, allarmati per l'insolito fenomeno, a richiedere l'intervento del 115.

Carbonia, si aprono due voragini in via Logudoro, foto Giuliano Usai

Le voragini, larghe fino a 2 metri e profonde almeno 3, si trovano a poca distanza dal marciapiede, nell'area verde tra via Logudoro e via San Pietro, luogo frequentato da bambini e da proprietari di cani.

Dopo la messa in sicurezza dell’area sono state avviate le verifiche per cercare di appurare l’origine del cedimento.

